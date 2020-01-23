Avustralya'da canberra havaalanı uçuşlara kapatıldı - Son Dakika

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Avustralya'da canberra havaalanı uçuşlara kapatıldı
11 dakika önce
Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldıAvustralya, (DHA)- Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.
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