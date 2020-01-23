Avustralya'da canberra havaalanı uçuşlara kapatıldı - Son Dakika
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Avustralya'da canberra havaalanı uçuşlara kapatıldı

11 dakika önce

Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldıAvustralya, (DHA)- Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.

Avustralya'da canberra havaalanı uçuşlara kapatıldı

Avustralya, Canberra, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
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