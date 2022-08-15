Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak - Son Dakika
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Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak

15.08.2022 14:04
Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak

Avustralya'da Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi hakkında 3 suçlamada bulunuldu.

Avustralya'da Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi hakkında 3 suçlamada bulunuldu.

Havalimanında havaya ateş açan Ali Rachid Ammoun, Avustralya Başkent Bölgesi Sulh Mahkemesi'ndeki duruşmaya video bağlantısıyla katıldı.

63 yaşındaki Ammoun, kefalet için başvuruda bulunmaması nedeniyle 5 Eylül'deki duruşmaya kadar gözaltında kalacak.

Henüz bir savunma yapmayan Ammoun, bir binada ateşli silah kullanmak, yasa dışı silah bulundurmak ve insanların yanında silah ateşleyerek panik oluşturmakla suçlanıyor.

Ülkenin başkenti Canberra'da bulunan havalimanına dün yerel saatle 13.30'da gelen bir erkek gidiş check-in bölgesinde beklemeye başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra üzerindeki silahı çıkarıp ateş etmeye başlamıştı.

Söz konusu kişi, çoğu terminal binasının camlarına olmak üzere ortalama 5 el ateş etmiş, yolcuları veya personeli hedef almamıştı.

Yetkililer, bunun üzerine önlem amacıyla havalimanını boşaltmıştı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avustralya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak - Son Dakika
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