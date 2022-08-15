Söz konusu kişi, çoğu terminal binasının camlarına olmak üzere ortalama 5 el ateş etmiş, yolcuları veya personeli hedef almamıştı.

Henüz bir savunma yapmayan Ammoun, bir binada ateşli silah kullanmak, yasa dışı silah bulundurmak ve insanların yanında silah ateşleyerek panik oluşturmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Canberra Havalimanı'nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak - Son Dakika

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