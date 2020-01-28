Avustralya'da Çin'den dönen öğrencilerden evde kalmaları istendi - Son Dakika
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Avustralya'da Çin'den dönen öğrencilerden evde kalmaları istendi

15 dakika önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Çin'den dönen öğrencilerden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının yayılmasına karşı önlem olarak iki hafta evde kalmaları istendi.

Avustralya'da Çin'den dönen öğrencilerden evde kalmaları istendi, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Çin'den dönen öğrencilerden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının yayılmasına karşı önlem olarak iki hafta evde kalmaları istendi.

Yeni Güney Galler Eğitim Bakanı Sarah Mitchell, yaptığı açıklamada, "Ebeveynlerden, çocuklarını (iki hafta) evde tutmalarını istiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminin 14 güne kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Ülkede şimdiye kadar en az 4 vaka tespit edildi.

"Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Galler, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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