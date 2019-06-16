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Avustralya'da "Çocuk Festivali" coşkusu

1 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 18. Uluslararası Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı.

Avustralya'da
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 18. Uluslararası Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı.
Festival, Avustralya Uluslararası Çocuk Festivali Derneğince, Melbourne'da faaliyet gösteren Türk kökenli eğitim kurumlarının yanı sıra 12 farklı etnik kökenden gelen eğitim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Melbourne Konsolosu Mehmet Uçar ve Yarra Belediyesi Başkan Yardımcısı Misha Coleman'ın konuşma yaptığı festival, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Karadeniz folklar ekibinin sahne aldığı festivalde, farklı ülkelerin halk dansları sunuldu.
Uluslararası Çocuk Festivali Derneği Sekreteri Ümit Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu festivalimiz Türkiye'deki 23 Nisan Çocuk Festivali'nin bir uzantısı sayılır, aynı formatı kullanıyoruz." dedi.

Avustralya'daki eğitim dönemlerinin farklı olması ve 25 Nisan'daki Anzak haftasından dolayı 23 Nisan'ı gününde kutlamalarının mümkün olmadığını belirten Uğur, "Anzak haftasında bir etkinlik yapılmıyor. Ayrıca bu festivali yapabilmemiz için okulların açık olması ve hafta sonunda yapmamız lazım. 23 Nisan her zaman hafta sonuna gelmiyor, onun için en yakın okulların açık olduğu bir zaman olan mayıs sonu veya haziran başlarında yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini dile getiren Uğur, 12 çocuk grubunun festivale katıldığını anlattı.
Victoria Çokkültürlük Komisyonu, Avustralya Çokkültürlük Vakfı, Commonwealth Bankası ve Yarra Şehri tarafından desteklenen festival, öğrenci, öğretmen ve velilerin halayıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:59 Kaynak: AA
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