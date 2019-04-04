Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Çocuklara Tacize 12 Yıl Hapis Cezası

Avustralya'da Çocuklara Tacize 12 Yıl Hapis Cezası

54 dakika önce

Avustralya'nın Adelaide kentinde 1977-1982 yılları arasında ders verdiği iki erkek kardeşe cinsel tacizde bulunan eski öğretmen Stephen John Hamra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da Çocuklara Tacize 12 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Avustralya'nın Adelaide kentinde 1977-1982 yılları arasında ders verdiği iki erkek kardeşe cinsel tacizde bulunan eski öğretmen Stephen John Hamra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya Kanal 9'da yer alan habere göre, ders verdiği iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yaklaşık 2 yıldır tutuklu yargılanan Stephen John Hamra, Adelaide Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, cinsel taciz mağduru çocukların ailesinin, o dönemde ilkokul öğretmeni olan Hamra'dan iki erkek kardeşe bazı derslerde yardımcı olmasını istediğini belirten Hakim Paul Rice, sanığa, "Aile sana güvendi ve sen de iki çocuğu kurban ettin, bu ailenin sana verdiği güvene çok büyük bir ihanetti." dedi.

Mahkeme Hakimi Rice, yaklaşık 40 yıl önce Adelaide'da 1977 ve 1982 yılları arasında ders verdiği sırada tanıştığı iki erkek kardeşe, beş yıl boyunca cinsel tacizde bulunan 63 yaşındaki Stephen John Hamra'nın 12 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Cinsel tacizin her iki kardeşin yaşamları üzerinde derin ve uzun vadeli etkiyi gösterdiğini söyleyen Race, 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan Hamra'nın 2026 yılında şartlı tahliyeye başvurabileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:49 Kaynak: AA

Avustralya, Güncel
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