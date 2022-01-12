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Avustralya'da Covid-19'dan bir günde 21 can kaybı - Son Dakika

Avustralya'da Covid-19'dan bir günde 21 can kaybı

12.01.2022 12:42
Avustralya'da Covid-19'dan bir günde 21 can kaybı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Covid-19 nedeniyle bir günde 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle en fazla can kaybı kaydedilirken vatandaşların hızlı antijen test sonuçlarını bildirmelerinin de zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Covid-19 nedeniyle bir günde 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle en fazla can kaybı kaydedilirken vatandaşların hızlı antijen test sonuçlarını bildirmelerinin de zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Dünyada Covid-19 salgının yayılımının devam etmesinin ardından birçok ülke önlemleri sıkılaştırdı ve kısıtlamalar getirdi. Avustralya'nın en kalabalık eyaleti olan Yeni Güney Galler eyaletinde de yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, bir günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısının 21'e yükseldiği açıklandı. Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, tüm vatandaşların hızlı antijen test sonuçlarının bildirilmesinin de zorunlu hale getirildiğini açıklayarak test sonucunu bildirmeyenlerin ise 720 dolar para cezası alacağını açıkladı. Perrottet, vatandaşlara kayıt sürecinin kolay olduğunu ve sağlık problemi olan vatandaşlara sağlık yetkilileri tarafından kolaylık sağlayacağını belirtti.

Avustralya'nın Yeni Güney Eyaletinde Pazartesi günü Covid-19 nedeniyle bildirilen can kaybı sayısı 18 olarak kaydedilmişti ve yetkililer bugünkü can kaybı sayısının 21 olduğunu bildirerek yeni bir rekor kırıldığına dikkat çekti. Eyalette 34 bin 759 Covid-19 vakası kaydedildiğini, yoğun bakımda 175 hasta olduğunu bildiren yetkililer, toplam hastaneye yatan hasta sayısının ise 2 bin 242 olduğunu açıkladı.

Öte yandan yetkiler, önümüzdeki hafta Avustralya Açık'a ev sahipliği yapacak Victoria eyaletinde de artan aşı talebini karşılamak için bin sağlık öğrencisi ve emekli hemşirelerin istihdam edileceğini açıkladı. Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino, test sonuçları pozitif çıkan ve temaslı olan 6 bin 600 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. Eyalette, sağlık görevlileri için hatırlatıcı doz zorunlu durumda.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Avustralya'da Covid-19'dan bir günde 21 can kaybı - Son Dakika
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