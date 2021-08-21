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Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika

Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi

21.08.2021 12:20
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi, System.String[]

Avustralya'nın farklı kentlerinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara karşı gerçekleştirilen protestolara polis müdahale etti.

Avustralya'nın farklı kentlerinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara karşı gerçekleştirilen protestolara polis müdahale etti. Melbourne'de çıkan olaylarda 218 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Avustralya'da korona virüse karşı getirilen yasaklar, halkı bir kez daha sokağa döktü. Melbourne'de sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere alınan diğer kararlar şehir merkezinde protesto edildi. Sloganlar atarak yürüyüş yapan göstericiler, polisle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve biber gazıyla protestolara müdahale etmesi göstericileri öfkelendirdi. Göstericiler polis bariyerlerini aşarken, atlı polisler bariyerlerle doğru koşan 4 binden fazla kişiden oluşan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Victoria eyalet polisi, Melbourne'de 218 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Covid-19 nedeniyle uygulanan kapanma kararlarına karşı protestolar Sidney'de de düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde tam kapanmaya giren şehirde gerçekleştirilen protestolara polis müdahale etti. Brisbane'deki gösterilerde ise yürüyüş yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

"Protestolar virüsle mücadelede işe yaramıyor"

Protestoların şiddetli çatışmalara dönüştüğü Melbourne'de artan Delta mutasyonunda kaynaklanan vakalar üzerine getirilen tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının eyalet geneline yayılacağı belirtildi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada, "Protestolar virüsle mücadelede işe yaramıyor" diyerek daha önce yalnızca Melbourne şehrinde uygulanan tam kapanmanın eyalet genelinde uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

200 günü aşkın tam kapanma

Salgında geride kalan 17 aylık dönemde Melbourne, geçtiğimiz günlerde 6. kez karantina girdi. Eyalet genelindeki mevcut salgında vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve virüsün eyaletin kırsal kesiminde de görülmesi üzerine 2 Eylül'e kadar eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere yeni karantina kuralları uygulanacak. 5 milyondan fazla nüfusa sahip Sidney ise iki aydan fazla bir süredir sıkı karantina altında. - MELBOURNE

Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi
Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Avustralya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da Covid-19 protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika


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