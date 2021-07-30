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Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi - Son Dakika
BBC

Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi

30.07.2021 12:58
Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi, System.String[]

Covid vakalarının yayılmaya başladığı Sidney'de ilan edilen kapatma önlemlerinin uygulanması için hükümet yüzlerce asker devriye gezecek.

Pandemiye karşı başından itibaren sıkı önlemler alan Australya'da hükümet Covid vakalarının yükselmeye başladığı Sidney'de kapatma önlemlerine uyulmasını sağlamak üzere yüzlerce asker görevlendirdi.

Haziran ayında koronavirüsün Delta varyantı bölgede 3 bin vaka görülmesine yol açtı ve 9 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya ordusuna bağlı askerler, hafta sonunda eğitimden geçirildikten sonra hafta başından itibaren Sidney sokaklarında silahsız olarak devriye gezmeye başlayacaklar.

Fakat askerin devreye girmesini yine de "aşırı bir önlem" diye değerlendirerek eleştirenler de az değil.

En az 28 Ağustos gününe kadar devam edeceği ilan edilmiş olan kapatma önlemleri gereğince, Sidney halkı temel ihtiyaçlarını almak, başkasına bakmak ya da gündelik egzersiz gibi çok önemli sebepler dışında evden çıkamıyor. İnsanlara herhangi bir önemli sebeple bile evinden en fazla 10 km uzaklaşma izni tanınıyor.

Beş haftadır devam eden kapatmaya rağmen ülkenin bu en büyük kentinde vaka sayıları artmaya devam etti.

Cuma günü yetkililer 170 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Askerler eğitim görecek

Eğitim gören askerler insanların kurallara uymasını sağlamak için virüsün en fazla yayıldığı noktalarda polis devriyelerine destek verecekler.

Polisten sorumlu bakan yardımcısı David Elliott, bunun işe yarayacağını çünkü az sayıdaki bir kısım Sidneylinin, kuralların kendilerini bağlamadığını düşündüklerini söyledi.

Fakat sağlık yetkililerinin verdiği bilgiler virüsün esasen izin verilen hareket alanları içerisinde yayıldığını gösteriyor.

'Liberal demokrasi için kaygı verici'

Haklar ve özgürlüklerle ilgili faaliyet gösteren Avustralya Avukatlar Birliği adlı sivil toplum örgütü, önlemler için asker konuşlandırmanın liberal bir demokrasi için kaygı verici olduğunu söyledi.

Salgın en çok hayati işlerde çalışanları, kentin daha yoksul ve etnik azınlıkların yaşadığı, büyük aile grupları halinde yaşamanın yaygın olduğu batı ve güney-batı mahallelerinde etkisini gösterdiği açıklandı. Bu mahallelerde yaklaşık iki milyon insan yaşıyor.

Hükümetin aldığı önlemleri eleştirenler, bu bölgelerin zaten kolluk güçleri tarafından özel olarak "hedef alındığını" ve buralarda kuralların Sidney'in kalan kısmından çok daha sıkı uygulandığını söylüyorlar.

Bu mahallelerden birinin belediye başkanı olan Steve Christou "En yoksul mahallelerden biriyiz ve öyle görünüyor ki zaten en marjinalleştirilmiş insanları hedef aldılar bile" diye konuştu.

Christou "Bu insanlar ev borçlarını, kiralarını ödeyemiyor, yiyecek alamıyor ve işsiz. Şimdi bir de sokağa çıkma yasağını sokaklara asker devriyesi koyarak sıkılaştırmak bu insanlar için çok büyük bir darbe olacak" diye sürdürdü.

Hükümeti aşı kampanyasını hızlandırmaya ve etkilenen bölgelere yönelik destek hizmetlerini yoğunlaştırmaya çağıranlar da var.

Avustralya'da şu ana kadar yetişkin nüfusun yalnızca yüzde 17'si aşılanabildi ve bu OECD ülkeleri arasındaki en düşük aşılanma oranlarından biri.

Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi
Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi

Koronavirüs, Avustralya, Sydney, Asker, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da Covid kapatma önlemlerini uygulatmak için asker devreye girdi - Son Dakika Dünya

BBC

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