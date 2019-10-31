Avustralya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Türk okulu Hira Dağı Koleji tarafından düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Melbourne'daki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'ne ait Hira Dağı Kolejinin organize ettiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Fatiha Suresi ve şehitler için edilen duanın ardından Başkonsolos Torun ve Hira Dağı Koleji İcra Kurulu Başkanı Nadir Yıldız'ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasıyla başlayan program bir dakikalık saygı duruşuyla devam etti.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından kürsüye gelen Başkonsolos Torun, "Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurulmasında, bugüne ulaşmasında emeği geçen herkesi, tüm geçmişlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Daha sonra halk oyunları, şiir ve mini tiyatro gösterileriyle sahneye çıkan öğrenciler, arkadaşlarının yanı sıra misafirler ve velilerden yoğun alkış aldı.

"Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz"

Avustralya'da Türk okullarının olmadığı dönemlerde milli ve dini bayramları bu ölçekte kutlama imkanı bulamadıklarını belirten Yıldız da "Eskiden bunları yapamıyorduk ama şimdi bizim gibi okullar sayesinde Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugünkü program gerçekten çok güzeldi, hem eğlendik hem duygulandık." diye konuştu.

Bu seneki kutlamaların daha kapsamlı ve coşkulu geçmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden konuklardan Halil Alev, "Cumhuriyetimizin inşallah yüzüncü yılında da burada bu kutlamalar olur, Cumhuriyet hepimize, yurt dışında olanlara ve bütün Türk milletine kutlu ve mutlu olsun." ifadesini kullandı.

"Tarihimizi tiyatroyla küçük çocuklara aktarıyoruz"

Programda rol aldığı Çanakkale Savaşı konulu mini tiyatroyla çocuklara mesaj vermeye çalıştıklarını ifade eden öğrencilerden Aleyna Karakaş, "Gurur duyuyorum, bazen duygusallaşıyoruz tiyatro oynarken. Çünkü tarihimizde olan şeyleri biz de küçük çocuklara mesaj olarak göndermeye çalışıyoruz." dedi.