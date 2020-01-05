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Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında
6 saat önce
Avustralya'nın batı sahilinde okyanusta dalış yapan bir kişinin köpek balığı saldırısında öldüğü bildirildi. Saldırıya şahit olan bir kadın ise tedavi altına alındı.
Avustralya'nın batısındaki Esperance sahili açıklarındaki bir ada yakınlarında dalış yapan bir kişi köpek balığı saldırısına uğradığı bildirildi.
Dalgıcın saldırıda öldüğü sanılıyor. Olay bölgesindeki bir teknede bulunan ve olaya şahit olduğu belirtilen bir kadının ise geçirdiği şok sonrası tedavi altına alındığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:13
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