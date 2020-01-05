Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında - Son Dakika Dünya

Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında

6 saat önce

Avustralya'nın batı sahilinde okyanusta dalış yapan bir kişinin köpek balığı saldırısında öldüğü bildirildi. Saldırıya şahit olan bir kadın ise tedavi altına alındı.

Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında, System.String[]

Avustralya'nın batısındaki Esperance sahili açıklarındaki bir ada yakınlarında dalış yapan bir kişi köpek balığı saldırısına uğradığı bildirildi.


Dalgıcın saldırıda öldüğü sanılıyor. Olay bölgesindeki bir teknede bulunan ve olaya şahit olduğu belirtilen bir kadının ise geçirdiği şok sonrası tedavi altına alındığı duyuruldu.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:13 
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