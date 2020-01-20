Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika

Avustralya'da dev kum fırtınası

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.

Avustralya'da dev kum fırtınası, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.

Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Çeşitli açılardan çekilmiş dev kum fırtınasından görüntüler


Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya Açık'ta Venus Williams'ı eleyen Coco Gauff 2. turda
Yangınlarla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]