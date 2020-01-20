Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika

Avustralya'da dev kum fırtınası
6 saat önce
Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.
Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çeşitli açılardan çekilmiş dev kum fırtınasından görüntüler
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