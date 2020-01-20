Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika

Avustralya'da dev kum fırtınası

6 saat önce

Avustralya'da dev kum fırtınasıAvustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.

Avustralya'da dev kum fırtınası

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.

Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.

Avustralya'da dev kum fırtınası

Avustralya, Galler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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