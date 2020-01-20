Avustralya'da dev kum fırtınası - Son Dakika

Avustralya'da dev kum fırtınası
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Avustralya'da dev kum fırtınasıAvustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
Avustralya'da dev kum fırtınası
Avustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.
Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.
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