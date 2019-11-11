Son Dakika Haberleri: Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika Güncel Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

7 saat önce

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiAvustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan çalı yangınlarının büyüyerek devam etmesi sonucu acil durum ilan edildi.

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan çalı yangınlarının büyüyerek devam etmesi sonucu acil durum ilan edildi.

Daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi ve acil durum ilan edildi. Yetkililer, yangının çok hızlı yayıldığını belirterek, vatandaşların uyarı beklemeden önlem almaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yangından etkilenen ve risk altında bulunan 50 okulda eğitime ara verildiğini ve 500 okulda daha eğitime ara verileceğini duyuran yetkililer, ilan edilen acil durumun 7 gün süreceğini bildirdi.

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya, Galler, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KADES ile hayatı kurtulan kadınlar deneyimlerini paylaştı: Olmasaydı öldürülecektim
Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]