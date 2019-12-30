Avustralya'da devam eden yangınlarda 1 itfaiye eri öldü - Son Dakika

Avustralya'da devam eden yangınlarda 1 itfaiye eri öldü

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'da devam eden orman yangınları Victoria ve Tazmanya bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Yeni Güney Galler bölgesinde yangının etkisi azalmasına rağmen 1 gönüllü itfaiyeci yaşamını yitirdi, 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ötey yandan Yeni Güney Galler bölgesinde etkili olan yangınlar azalmaya başlamasına rağmen özellikle Victoria bölgesindeki yangınlar şiddetlendi. İtfaiye, bölgede bulunan 40 bin kişiyi kapsayan tahliye uyarısı yaptı ancak çoğu kişi uyarıyı dikkate almadı. Yangınlar nedeniyle ana yolların da kapanmasıyla çoğu turist olduğu belirtilen 30 bin kişi bulundukları yerlerde mahsur kaldığı belirtildi.