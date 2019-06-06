Son Dakika Haberleri: Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını
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Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını

1 saat önce

Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.

Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını, System.String[]
Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.

ABC yetkilileri, söz konusu soruşturmanın 2017'de yayınladıkları ve Afganistan'daki Avustralya birliklerinin kötü muamelelerini konu alan haberlerle ilgili olduğunu açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08 
Polis, Avustralya, Dünya
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