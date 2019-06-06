Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını
1 saat önce
Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08
polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.
ABC yetkilileri, söz konusu soruşturmanın 2017'de yayınladıkları ve Afganistan
'daki Avustralya birliklerinin kötü muamelelerini konu alan haberlerle ilgili olduğunu açıkladı.
Avustralya devlet televizyonu ABC'ye polis baskını
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