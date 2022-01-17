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Avustralya'da Djokovic karışıklığı | Aşı olmaması seri başı unvanını etkileyecek mi? - Son Dakika

Avustralya'da Djokovic karışıklığı | Aşı olmaması seri başı unvanını etkileyecek mi?

17.01.2022 09:43

Erkekler tenis dünya sıralamasında bir numarada bulunan Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği ülkede karışıklık yarattı.

Erkekler tenis dünya sıralamasında bir numarada bulunan Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği ülkede karışıklık yarattı. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamalarıyla bilinen Djokovic'in vizesi "sağlık ve düzeni koruma" gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi. Peki, bu karar Djokovic'i nasıl etkileyecek? Avustralyalılar ve Sırplar bu durum için ne düşünüyor?

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Avustralya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Avustralya'da Djokovic karışıklığı | Aşı olmaması seri başı unvanını etkileyecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Djokovic karışıklığı | Aşı olmaması seri başı unvanını etkileyecek mi? - Son Dakika
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