Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti - Son Dakika
BBC

Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti

02.11.2020 11:37
Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti, System.String[]

Avustralya Posta İdaresi Australia Post'un CEO'su Christine Holgate, iki yıl önce dört üst düzey yöneticiye ikramiye olarak toplam 20 bin dolar Avustralya doları (yaklaşık 14 bin ABD doları) değerinde saatler hediye ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Avustralya Posta İdaresi Australia Post'un CEO'su Christine Holgate, iki yıl önce dört üst düzey yöneticiye ikramiye olarak toplam 20 bin dolar Avustralya doları (yaklaşık 14 bin ABD doları) değerinde saatler hediye ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Üç yıldır devlete ait kurumun başında olan Holgate, parlamentoya saatlerin 3'er bin Avustralya dolarına alındığını söylemişti.

Ancak Başbakan Scott Morrison'ın talimatıyla başlatılan ve vergi mükelleflerine 50 bin dolara mal olduğu belirtilen dört haftalık soruşturma sonunda Cartier marka saatler için yaklaşık 20 bin Avustralya doları ödendiği belirlendi.

'Vergi mükelleflerine saygılı olunmalı'

Morrison, bu harcama karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Australia Post'ta yapılan her harcama, Avustralyalı vergi mükellefleri adına yapılmaktadır. Bunun vergi mükelleflerine saygılı bir şekilde yapılması gerekir" dedi.

Holgate, bugünkü açıklamasında aylardır süren tartışmaların kuruma zarar vermesini önlemek için bugünden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını söyledi.

Christine Holgate, saat hediye edilen dört yöneticinin üç bankayla 220 milyon Avustralya doları değerinde sözleşme imzalanmasını sağlayarak kurumun performansını güçlendirdiğini ve bu tür başarıların ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.





Holgate, "Bununla birlikte, iki yıl önce Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayıyla alınan bu karardan pişmanlık duyuyorum. Kararın kamuoyunun çoğunluğu tarafından uygun görülmemesini de saygıyla karşılıyorum" diye konuştu.

Tazminat almayacak

Avustralya medyasına göre yıllık net maaşı 1 milyon 400 bin Avustralya doları (yaklaşık 981 bin dolar) olan Holgate'in, sözleşmesi uyarınca bu miktarın yarısını alma hakkı olmasına rağmen, kurumdan tazminat talep etmeyeceği belirtiliyor.

Avustralya Posta İdaresi koronavirüs salgını döneminde sergilediği performansla övgü toplamıştı.

Holgate, kurumun bir yılda 300 milyon paket teslim ettiğini ve koronavirüs salgının başlamasından sonra internet üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 80'ine destek verdiğini söyledi.

Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti

Avustralya, İstifa, Posta, CEO, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek         
11:49
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor         
09:43
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:20:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei