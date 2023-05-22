Avustralya'da düşen meteor, gökyüzünü aydınlatırken, halka kısa süreli panik yaşattı - Son Dakika
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Avustralya'da düşen meteor, gökyüzünü aydınlatırken, halka kısa süreli panik yaşattı

22.05.2023 13:32

Avustralya'nın Queensland eyaletinde akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı. Geceyi adeta gündüze çeviren meteor Avustralyalılar o anlarda kısa süreli bir panik yaşadı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı. Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi.

HALK KISA SÜRELİ BİR PANİK YAŞADI

Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı.

Avustralya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

BOYUTU 1 METREYE YAKIN

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ila 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.

Avustralya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Avustralyalı yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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Queensland, Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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