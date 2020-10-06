Avustralya'da ekonomik durgunluk ve bütçe açığı problemleri yaşanıyor

Avustralya'da 2020-2021 yılı mali bütçesi açıklandı. 30 yıl sonra ekonomik durgunluk yaşanan bütçede 220 milyar dolarlık açık bekleniyor.

Avustralya'da geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanması planlanan ancak federal hükümetin yeni tip korona virüs nedeniyle ertelediği bütçe açıklandı. Federal Hazine Bakanı tarafından açıklanan bütçede kamu borçlanması ve işsizlik rakamları dikkat çekiyor. Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik zorlukla yüzleşen Avustralya, gelecek yıl 703 milyar dolar kamu borçlanması yapacak. Bu rakam ekonominin yüzde 33'lük gibi büyük bir dilimine denk gelirken söz konusu borçlanmanın Haziran 2024'e kadar 966 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

Hükümetin varsayımlarının temelinde, bir korona virüs aşısının en erken gelecek yılın sonuna kadar uygulanmayacağı olduğunu ifade eden Hazine Bakanı Josh Frydenberg, "Bu ağır bir yük, ancak zamanımızın en büyük zorluğuyla sorumlu bir şekilde başa çıkmak için gerekli bir yük" dedi. Hükümetin, bütçe fazlasına geri dönme umudumun önümüzdeki yıllarda söz konusu olamayacağını belirten Frydenberg, işsizlik rakamlarının da Aralık ayında zirve yapacağını sözlerine ekledi.

Vergi indirimleri ve sosyal ödemeler yapılacak

Avustralya'da açıklanan bütçede dikkat çeken kalemlerden vergiler ve sosyal yardımlarda iyileşmeye gidileceği belirtildi. Ekonomik durgunluk yaşanan Avustralya'da kriz döneminde vergi indirimlerinin yakın bir tarihte uygulanacağı açıklandı. Buna göre yaşları 16 ile 35 arası işsizlerin işe girmeleri için işletmelere toplamda 50 milyar dolar vergi indirimi ve toplam 4 milyar dolarlık destek verilecek.

Avustralyalıların korona virüse karşı geliştirilmesi öngörülen aşının tam olarak uygulanana kadar sosyal mesafeyle yaşamak zorunda kalacakları vurgusu yapılan 2020-2021 bütçesinde yaşlılara, engellilere ve bakıcılara 500 dolarlık nakit yardımı yapılacağı öğrenildi.

Ekonominin resesyona uğramasından dolayı ana muhalefet tarafından sıkça eleştirilen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ekonominin yeniden inşa edilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Bütçede yeni istihdam kaynakları oluşturduklarının altını çizen başbakan, "İş oluşturma, ekonomimizi yeniden inşa etme ve Avustralyalıların geleceğini güvence altına almak için bir planımız var. Bütçede göreceğiniz şey, yaşadığı ağır darbeden kalkarak geleceğe umutla bakan bir Avustralya ekonomisidir" ifadelerini kullandı. - MELBOURNE