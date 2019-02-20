Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Emojili Plakalar Kullanılmaya Başlanacak

Avustralya'da Emojili Plakalar Kullanılmaya Başlanacak

31 dakika önce

Avustralya'nın Queensland eyaletinde gelecek aydan itibaren emojili plakalar kullanımına girecek.

Avustralya'da Emojili Plakalar Kullanılmaya Başlanacak, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletinde gelecek aydan itibaren emojili plakalar kullanımına girecek.

BBC'nin haberine göre, Queensland eyaletinde sürücüler, artık özel plakaların yanı sıra plakalara bazı emojileri ekletebilecek.

Ücret karşılığında süsleme maksadıyla plakalara dahil edilecek emojiler, kahkaha atan, göz kırpan, güneş gözlüklü, kalp gözlü ve gülen suratla sınırlı tutulacak.

Sosyal medyada bunun, özel plakalardan daha fazla para kazanılması için zekice bir yöntem olduğu yönünde eleştirel yorumlarda bulunulurken, bazı kullanıcılar, bu plakalardan almayı dört gözle beklediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:44 Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Güncel
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