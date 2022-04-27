Avustralya'da enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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Avustralya'da enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı

27.04.2022 11:48
Avustralya'da enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Avustralya'da yılık enflasyon bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1'e çıkarak, son 20 yılın en hızlı yükselişini gösterdi.

Avustralya'da yılık enflasyon bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1'e çıkarak, son 20 yılın en hızlı yükselişini gösterdi.

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS) Fiyat İstatistikleri Başkanı Michelle Marquardt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaydedilen 5,1'lik enflasyon rakamının ülkede Mal ve Hizmet Vergisi (GST) uygulamasının yürürlüğe girmesinden bu yana en yüksek enflasyon rakamı olduğunu ifade etti. Marquardt, ülkede 2000 yılında GST'nin uygulanmaya başlamasıyla enflasyonun 2001 yılında yüzde 6,1'e çıktığını anımsattı.

TÜFE'nin Mart 2022'de çeyreklik bazda yüzde 2,1 olarak kaydedildiğini ve bu düzeyde yüksek çıkmasında konut fiyatları, akaryakıt ve eğitim maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğunu söyleyen Marquardt, "Devam eden inşaat malzemeleri ve iş gücü sıkıntısı, artan navlun maliyetleri ve sektöre yönelik devam eden güçlü talep, yeni inşa edilen konutların fiyat artışlarına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yıllık 3,7 beklentisinin çok üzerinde bir enflasyon rakamının ortaya çıkmasıyla, ülkede önümüzdeki haftalarda faiz artışı yaşanacağı konuşulmaya başlandı.

IS Oxford Economics'ten Sean Langcake, Çin'de artan enflasyonist baskıların da etkisiyle faiz artışının RBA'nın önümüzdeki mayıs ayının başında yapacağı yönetim kurulu toplantısında masada olacağını söyledi.

Sürpriz sayılan enflasyon artışı karşında faiz artışına gidileceğini dile getiren ANZ Bakası ekonomi kurulundan yapılan açıklamada, "RBA'nın önümüzdeki hafta 15 baz puan artışa gitmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

RBA, Ekim 2020'de yüzde 0,25 olan faiz oranlarını 0,15 puan indirerek yüzde 0,10'a düşürmüştü.

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Avustralya, Enflasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika


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