Son Dakika Haberleri: Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı
Son Dakika Dünya Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı

6 saat önce

Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı.

">

Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı.View on euronews

Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı

Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Demokratlara yüklendi: Bunu yapmaları ülkemiz için büyük utanç
İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 01:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]