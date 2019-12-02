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Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı
6 saat önce
Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı.
Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:48
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