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Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı
6 saat önce
Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı.
Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevlerin bu sefer Güney Galler eyaletinin Currowan kasabasında etkili olduğunu duyuran yetkililer, yerel halktan dikkatli olmalarını istedi.
Temmuz ayından bu yana devam eden yangınlarda şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanırken, en az 650 ev ise kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:55
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