Avustralya'da etkisini sürdüren Seroja tropikal kasırgası, binlerce haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Avustralya'nın batısını etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden oldu.

Yetkililer, Avustralya'nın batı eyaletlerini vuran ve hızı saatte 170 kilometreye kadar ulaşan Seroja kasırgası nedeniyle turizm kasabası Kalbarri'de binaların yüzde 70'inin hasar gördüğünü bildirdi.

Kasırganın, Kalbarri'de 31 binden fazla hanede elektrik kesintisine yol açtığını kaydeden yetkililer, bölgede ağaçların kökünden söküldüğünü, bina pencerelerinin kırıldığını belirtti.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde, "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğu ifade edildi.

Seroja tropikal fırtınası geçen hafta Endonezya ve Doğu Timor'da en az 174 kişinin ölümüne ve 48 kişinin kaybolmasına neden olmuştu.