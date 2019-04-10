Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Evin Üstüne Vinç Düştü

Avustralya'da Evin Üstüne Vinç Düştü

2 saat önce

Avustralya'nın Melbourne şehrinde içeride insanların bulunduğu bir evin üzerine vinç düştü.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde içeride insanların bulunduğu bir evin üzerine vinç düştü. Olay anında evde bulunan aile bireylerinin çöken binadan kıl payı kurtulduğu belirtildi. Melbourne şehrindeki Yarraville banliyösünde Schild Caddesi'nde mobil vinç, içerisinde insanların bulunduğu evin bir bölümünün üzerine düştü. Prefabrik ev taşıyan vincin devrildiği sırada evde bulunan ev sahibi Anna Pace, 17 yaşındaki oğlu Fred ve 19 yaşındaki yeğeni Daniel Pantalleresco, korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonrası evde büyük hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İki vinç operatörünün ise hafif yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiği bildirildi. Daniel Pantalleresco olayla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olay anında büyük bir çarpma sesi duyduğunu ve evin sarsıldığını ifade ederek, "Sonra evin çatısının ve bir tarafının çöktüğünü gördük. Nereye kaçacağımızı bilmiyorduk, ev yıkılıyordu ve sonra ön tarafa doğru koştuk. Çarpma sesleri geldi, işçiler çığlık atıyordu" dedi. Anna Pace ise prefabrik evin, yaşadığı evin yanına taşınması konusunda daha önce bilgilendirilmediğini söyledi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46 Kaynak: İHA
Frederico Chaves Guedes, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:02:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Evin Üstüne Vinç Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]