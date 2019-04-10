Avustralya'da Evin Üstüne Vinç Düştü
2 saat önce
Avustralya'nın Melbourne şehrinde içeride insanların bulunduğu bir evin üzerine vinç düştü.
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
'nın Melbourne şehrinde içeride insanların bulunduğu bir evin üzerine vinç düştü. Olay anında evde bulunan aile bireylerinin çöken binadan kıl payı kurtulduğu belirtildi. Melbourne şehrindeki Yarraville banliyösünde Schild Caddesi'nde mobil vinç, içerisinde insanların bulunduğu evin bir bölümünün üzerine düştü. Prefabrik ev taşıyan vincin devrildiği sırada evde bulunan ev sahibi Anna Pace, 17 yaşındaki oğlu Fred
ve 19 yaşındaki yeğeni Daniel Pantalleresco, korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonrası evde büyük hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İki vinç operatörünün ise hafif yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiği bildirildi. Daniel Pantalleresco olayla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olay anında büyük bir çarpma sesi duyduğunu ve evin sarsıldığını ifade ederek, "Sonra evin çatısının ve bir tarafının çöktüğünü gördük. Nereye kaçacağımızı bilmiyorduk, ev yıkılıyordu ve sonra ön tarafa doğru koştuk. Çarpma sesleri geldi, işçiler çığlık atıyordu" dedi. Anna Pace ise prefabrik evin, yaşadığı evin yanına taşınması konusunda daha önce bilgilendirilmediğini söyledi.
(Mahmut Yılmaz/İHA)
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