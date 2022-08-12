Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti

Avustralya'da Federal Mahkeme, kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum etti.

Asia One'ın habere göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Kurulu'nun yaptığı açıklamada, mahkemenin, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanlış yönlendirdiğini tespit ettiği bildirildi.

Avustralya'da 1,3 milyon Google kullanıcısının etkilenmiş olabileceğini tahmin eden Kurul, Ekim 2019'da Google'a ve şirketin yerel birimine karşı dava açtı.

Federal Mahkeme'nin kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon dolar ceza ödemeye mahkum ettiğini belirten Kurul, Google'ın iyileştirici önlemler aldığını kaydetti.