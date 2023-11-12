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Avustralya'da Filistin'e Destek Protestoları - Son Dakika

Avustralya'da Filistin'e Destek Protestoları

12.11.2023 16:03

Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla protesto düzenledi. Melbourne ve Brisbane şehirlerinde gerçekleşen gösterilerde, kalabalık ateşkes çağrısı yaparken, İsrail'in saldırılarını kınadı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulundu ve İsrail'i uluslararası yasalara uymaya çağırdı.

Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e desteklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini göstermek için protesto gerçekleştirdi.

ABC News'un haberine göre, göstericiler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki Victoria Devlet Kütüphanesinin önünde bir araya gelerek parlamento binasına yürüdü.

Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e destek için protesto düzenledi

45 BİN KİŞİ GAZZE İÇİN SOKAKLARDA

Polis yetkilileri, Gazze'ye yapılan kuşatmanın sonlandırılması ve ateşkes çağrısı yapan kalabalığın yaklaşık 45 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Gösterideki konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "etnik temizlik" şeklinde tanımlarken, bölgedeki hastanelerin bombalanmasını kınadı. Binlerce kişiden oluşan başka bir grup da Filistin'e desteklerini Queensland eyaletinin Brisbane şehrinde gösterdi. Katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "derhal ateşkes" sloganları atarak Gazze'deki insani krizin sona ermesi çağrısı yaptı.

Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e destek için protesto düzenledi

İSRAİL'E ULUSLARARASI YASALARA GÖRE HAREKET ETMESİ ÇAĞRISI

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Gazze'deki insanlık faciasından derin endişe duyduğunu" belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi çağrısını yineledi. İsrail'in Filistin'e saldırılarında atılacak bir sonraki adımın ateşkes olduğunu vurgulayan Wong, İsrail'i uluslararası yasalara göre hareket etmeye çağırdı.

Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e destek için protesto düzenledi

İSRAİL'E SİLAH TAŞIYAN GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRMADILAR

Avustralya'nın Sydney kentinde dün bir araya gelen yüzlerce Filistin yanlısı da "İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen" kargo gemisinin limana demirlemesine engel olmuştu. Sydney'de İsrail lojistik şirketi ZIM'e ait geminin, Botany Limanı'na yanaşacağını öğrenen yüzlerce kişi, protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Filistin'e Destek Protestoları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Filistin'e Destek Protestoları - Son Dakika
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