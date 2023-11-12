Avustralya'da Filistin'e Destek Protestoları

Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e desteklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini göstermek için protesto gerçekleştirdi.

ABC News'un haberine göre, göstericiler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki Victoria Devlet Kütüphanesinin önünde bir araya gelerek parlamento binasına yürüdü.

45 BİN KİŞİ GAZZE İÇİN SOKAKLARDA

Polis yetkilileri, Gazze'ye yapılan kuşatmanın sonlandırılması ve ateşkes çağrısı yapan kalabalığın yaklaşık 45 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Gösterideki konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "etnik temizlik" şeklinde tanımlarken, bölgedeki hastanelerin bombalanmasını kınadı. Binlerce kişiden oluşan başka bir grup da Filistin'e desteklerini Queensland eyaletinin Brisbane şehrinde gösterdi. Katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "derhal ateşkes" sloganları atarak Gazze'deki insani krizin sona ermesi çağrısı yaptı.

İSRAİL'E ULUSLARARASI YASALARA GÖRE HAREKET ETMESİ ÇAĞRISI

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Gazze'deki insanlık faciasından derin endişe duyduğunu" belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi çağrısını yineledi. İsrail'in Filistin'e saldırılarında atılacak bir sonraki adımın ateşkes olduğunu vurgulayan Wong, İsrail'i uluslararası yasalara göre hareket etmeye çağırdı.

İSRAİL'E SİLAH TAŞIYAN GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRMADILAR

Avustralya'nın Sydney kentinde dün bir araya gelen yüzlerce Filistin yanlısı da "İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen" kargo gemisinin limana demirlemesine engel olmuştu. Sydney'de İsrail lojistik şirketi ZIM'e ait geminin, Botany Limanı'na yanaşacağını öğrenen yüzlerce kişi, protesto düzenlemişti.