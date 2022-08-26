Avustralya'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Avustralya'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu

26.08.2022 11:47
Avustralya'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu

Avustralya'da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Avustralya'da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Avustralya'da polis, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yürütüyor. Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Birimi tarafından gerçekleştirilen iki farklı baskında, Orta Doğu bölgesinden Sydney'e sevkiyatı yapılan mermerlerin arasına gizlenmiş halde toplam 1.8 ton metamfetamin ele geçirildi.

Yeni Güney Galler Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Ağustos ayı başlarında Sydney'deki Botany Limanı'na gelen 24 konteynerde 748 kilogram uyuşturucu madde bulunduğu ve olayla ilgili 24, 26 ve 34 yaşlarındaki 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta da Birleşik Arap Emirlikleri'nden aynı limana getirilen 19 konteynerde yine mermerlerin arasına gizlenmiş şekilde bin 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Polis Şefi John Watson, uyuşturucu operasyonunda polislerin odak noktasının Orta Doğu bölgesi olduğunu ancak soruşturmayı yalnızca bu bölgeyle sınırlandırmayacaklarını söyledi. Watson, mermerlerdeki uyuşturucu maddenin çıkarılması için tüm konteynırların Sydney'in batısındaki bir fabrikaya gönderileceğini ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam değerinin yaklaşık 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya'da 2019'da gerçekleştirilen ve rekor sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği son operasyonda hoparlörlerin içine gizlenmiş 1,6 metamfetamin bulunmuştu. - SİDNEY

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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