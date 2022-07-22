Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü

22.07.2022 12:23
Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü

Avustralya'da Kuzey Victoria'daki Mildura kasabasının üzerindeki pembe parıltı bölgede yaşayanları ürküttü.

Avustralya'da Kuzey Victoria'daki Mildura kasabasının üzerindeki pembe parıltı bölgede yaşayanları ürküttü.

BBC'nin haberinde, "uzaylı saldırısı" veya "dünyanın sonu gibi olaylar" olarak yorumlanan parıltının kasabanın yakınlarındaki bir kenevir çiftliğinden geldiği belirtildi.

Yeri gizli olan kenevir çiftliğindeki mahsulün büyümesine yardımcı olmak için kullanılan kırmızı ışığın gökyüzündeki yansıması vatandaşlara ilginç anlar yaşattı.

İlk anda panikleyen kasaba sakinleri, ışığın kaynağı bulununca yaşadıkları olayı "eğlenceli" ve "harika" olarak tanımladı.

Avustralya'da kenevir yetiştiriciliği 2016'da yasallaştırılmasına rağmen eğlence amaçlı kullanımı yasaklanmıştı.

Bu nedenle ülkedeki tesislerin yerleri güvenlik önlemleri için gizli tutuluyor.

YORUMLAR
500
Bu kadarına da pes! Denizin ortasında sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarına da pes! Denizin ortasında sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girdiler Avustralya Savunma Kuvvetleri, Cinsel İstismarla Başa Çıkamadığını Kabul Etti Avustralya Savunma Kuvvetleri, Cinsel İstismarla Başa Çıkamadığını Kabul Etti
Kaynak: AA

Avustralya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement