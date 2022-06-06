Federal Mahkeme Yargıcı Steven Rares kararında, Barilaro'nun videolarda "ırkçı, hakaret dolu ve karalayıcı bir kampanyanın hedefi" olduğunu belirtti.

Avustralya 'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google 'a 515 bin dolar ceza kesti.

Kaynak: AA

Avustralya, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya'da Google'a, 'karalama' suçundan 500 bin doların üstünde ceza - Son Dakika

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