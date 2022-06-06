Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza - Son Dakika
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Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza

06.06.2022 12:48
Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza

Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin dolar ceza kesti.

Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin dolar ceza kesti.

Yeni Güney Galler eyaletinin eski Başbakan Yardımcısı John Barilaro, Youtube platformu üzerinden hakkında yayınlanan videolar nedeniyle Google'a açtığı davayı kazandı.

Federal Mahkeme Yargıcı Steven Rares kararında, Barilaro'nun videolarda "ırkçı, hakaret dolu ve karalayıcı bir kampanyanın hedefi" olduğunu belirtti.

Mahkeme, Google'un Youtube kanalında yayınladığı iki video nedeniyle Barilaro'ya 515 bin dolar ödenmesine hükmetti.

Barilaro'nun avukatı Paul Svilans, Google'dan 2020 yılının sonlarında yayınlanan videoların kaldırılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerine olumlu karşılık alamadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Avustralya, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Google'a, 'karalama' suçundan 500 bin doların üstünde ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza - Son Dakika
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