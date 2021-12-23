Üye Girişi
MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika

MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

23.12.2021 10:12

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da dün ilk kez 5 bini aşan günlük vaka sayıları, bugün 8 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da dün ilk kez 5 bini aşan günlük vaka sayıları, bugün 8 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, ülkede son 24 saatte en fazla vaka 5 bin 715 ile Yeni Güney Galler'de (NSW) kaydedilirken Victoria'da 2 bin 5, Güney Avustralya'da 484, Queensland'da 369, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 85, Tazmanya'da 26, Kuzey Bölgesi'nde 10 kişide virüse rastlandı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 694 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Avustralya'da en yüksek günlük vaka sayısı, 5 bin 576 ile dün kayıtlara geçmişti.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'da 10, NSW'de 1 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 174'e yükseldi.

Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19 vaka sayısının 273 bin 477'ye çıktığı Avustralya'da, 45 bin 353 aktif vakadan 118'i yoğun bakımda olmak üzere 752'si hastanede tedavi görüyor.

Victoria ve NSW'de kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu

Victoria Eyalet Başbakan Yardımcısı James Merlino, eyalette yükselişe geçen vaka sayılarına karşı alınan tedbirleri açıklayarak bu gece yarısından itibaren eyaletteki kapalı mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Merlino, "Sekiz yaş ve üstü kişiler için özel evler hariç tüm iç mekanlarda maskeler zorunlu olacak. Ayrıca 30 bin kişinin üzerindeki tüm etkinliklerde de maskeler zorunlu olacak." dedi.

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, Omicron varyantı vakalarının rekor seviyelere ulaştığı eyalette yayılmayı durdurmak için yeni kısıtlamalara gidileceğini açıkladı.

Yeni kararlar uyarınca bu gece yarısından 27 Aralık 2021 tarihine kadar kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdiklerini duyuran Başbakan Perrottet, hizmet sektöründeki mekanlarda da 2 metrekareye 1 kişi alınma şartı getirildi.

Yeni Zelanda'da 60 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 4'ü yurt dışından ülkeye dönenler arasında olmak üzere 60 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 1585 olduğunu bildiren açıklamada, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 51 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydedildi.

Salgının başından bu yana 13 bin 648 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

Yeni Zelanda, Queensland, Avustralya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı         
13:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık         
13:09
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:53:12. #1.13#
SON DAKİKA: MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement