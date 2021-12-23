MELBOURNE - Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da dün ilk kez 5 bini aşan günlük vaka sayıları, bugün 8 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, ülkede son 24 saatte en fazla vaka 5 bin 715 ile Yeni Güney Galler'de (NSW) kaydedilirken Victoria'da 2 bin 5, Güney Avustralya'da 484, Queensland'da 369, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 85, Tazmanya'da 26, Kuzey Bölgesi'nde 10 kişide virüse rastlandı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 694 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Avustralya'da en yüksek günlük vaka sayısı, 5 bin 576 ile dün kayıtlara geçmişti.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'da 10, NSW'de 1 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 174'e yükseldi.

Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19 vaka sayısının 273 bin 477'ye çıktığı Avustralya'da, 45 bin 353 aktif vakadan 118'i yoğun bakımda olmak üzere 752'si hastanede tedavi görüyor.

Victoria ve NSW'de kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu

Victoria Eyalet Başbakan Yardımcısı James Merlino, eyalette yükselişe geçen vaka sayılarına karşı alınan tedbirleri açıklayarak bu gece yarısından itibaren eyaletteki kapalı mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Merlino, "Sekiz yaş ve üstü kişiler için özel evler hariç tüm iç mekanlarda maskeler zorunlu olacak. Ayrıca 30 bin kişinin üzerindeki tüm etkinliklerde de maskeler zorunlu olacak." dedi.

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, Omicron varyantı vakalarının rekor seviyelere ulaştığı eyalette yayılmayı durdurmak için yeni kısıtlamalara gidileceğini açıkladı.

Yeni kararlar uyarınca bu gece yarısından 27 Aralık 2021 tarihine kadar kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdiklerini duyuran Başbakan Perrottet, hizmet sektöründeki mekanlarda da 2 metrekareye 1 kişi alınma şartı getirildi.

Yeni Zelanda'da 60 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 4'ü yurt dışından ülkeye dönenler arasında olmak üzere 60 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 1585 olduğunu bildiren açıklamada, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 51 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydedildi.

Salgının başından bu yana 13 bin 648 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.