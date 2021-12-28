Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 11 bini geçti - Son Dakika

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisini sürdürdüğü Avustralya'da, virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayıları ilk kez 11 binin üzerine çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 6 bin 62, Victoria'da 2 bin 738, Queensland'da 1158, Güney Avustralya'da 995, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 252, Tazmanya'da 43, Kuzey Bölgesi'nde 16 kişinin Kovid-19 testlinin pozitif çıkmasıyla ülke genlindeki günlük vaka sayısı ilk kez 11 bini aşarak 11 bin 264 olarak kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vakası görülmeyen tek eyalet Batı Avustralya oldu.

Avustralya'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 25 Ocak 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 323 bin 360'a ulaştı.

Victoria'da 4, NSW'de 1 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 202'ye yükseldi.

Halen 81 bin 264 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 135'i yoğun bakımda olmak üzere 1100 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 51'e çıktı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Manukau kentindeki Middlemore Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 70'li yaşlardaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Bugünkü can kaybıyla birlikte virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 51'e çıktı.

Son 24 saatte 34 kişiye Kovid-19 teşhisi konulan ülkedeki 1334 aktif vakadan 8'i yoğun bakımda olmak üzere 54 kişi hastanede tedavi altında bulunuyor.

Yeni Zelanda'da bu güne kadar 13 bin 932 kişide Kovid-19'a rastlandı.