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Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı - Son Dakika

Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı

22.12.2021 05:57
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı aşılama çalışmalarıyla mücadele sürerken, günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş devam ediyor.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı aşılama çalışmalarıyla mücadele sürerken, günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 3 bin 763, Victoria'da 1503, Queensland'da 166, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 58, Tazmanya'da 12 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki günlük vaka sayısı ilk kez 5 bin 502'ye çıktı.

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka sayısı dün 4 bin 576 ile kayıtlara geçmişti.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'da 6, NSW'de 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 163'e yükseldi

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya'da 264 bin 783 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülkede 38 bin 662 aktif vakadan 850'si hastanede tedavi görüyor.

Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayısının 200 bine ulaşabileceğini açıkladı

Batı Avustralya dışındaki eyaletlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine bir modelleme yayımlayan Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortasında 200 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Modellemeyi ülkedeki vakaların artış hızını ve yürürlükteki kısıtlamaların çoğunun kaldırılmasını göz önüne alarak düzenleyen Doherty Enstitüsü, hastaneye kabul edilen günlük hasta sayısının da binleri bulacağını bildirdi.

Modellemenin bugün sanal ortamda yapılması beklenen Ulusal Kabine toplantısında öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Morrison'a göre, modellemedeki rakamların gerçekleşme ihtimali çok düşük

Başbakan Scott Morrison, yeni vaka sayılarının rekor seviyelere çıkmasına rağmen tam kapanmalara geri dönemeyeceklerini belirtti.

Modellemenin, en kötü şartlar dikkate alınarak hazırlanan "en kötü senaryo" olduğunu Morrison, modellemedeki günlük vaka sayılarının gerçekleşme ihtimalinin "çok düşük" olduğunu söyledi.

Modellemeyle ilgili haberleri "yanıltıcı" olarak nitelendiren Avustralya Sağlık Müsteşarı Profesör Paul Kelly, "Modelleme, karar vermeyi yönlendirmeye yardımcı olmak için önemli bir araç olsa da bir dizi araçtan yalnızca biridir ve tek başına değerlendirilemez." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da 60 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 60 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 1653 olduğunu bildiren Sağlık Bakanlığı, 51 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 589 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 49 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı - Son Dakika
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