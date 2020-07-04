Avustralya'da günlük yeni Kovid-19 vakası 100'ü geçti - Son Dakika

Avustralya'da günlük yeni Kovid-19 vakası 100'ü geçti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 108, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki son 24 saatte vaka sayısı 114'e yükseldi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 108, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki son 24 saatte vaka sayısı 114'e yükseldi.

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni semtleri de içine alacak şekilde genişletilen yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Melbourne'da son 24 saatte yapılan testlerde 108 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve artışın sürdüğünü duyuran Başbakan Andrews, kentte yürürlükte olan geçerli sebepler dışında sokağa çıkma yasağı uygulamasına 2 semtin daha dahil edildiğini söyledi.

Yasaklara eklenen iki semtte çok katlı toplu konutların bulunmasından dolayı kararı kolay almadıklarını savunan Daniel Andrews, "Kararı kolayca almadık ancak bu adımları atmak için yeterli kanıtımız var. Bu noktada aileler ve işletmeler, özellikle de çoğu kamuya açık apartmanlardaki hassas aileler için ne kadar zor olacağını hiçbir zaman küçümsemiyoruz, fakat tüm vatandaşların güvenliği ve emniyeti için bu doğru yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kentte 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkılması yasaklanmış durumda.

-Yurt dışından Sydney'e dönüşlere sınırlama getirildi

Son verilere göre 6 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'e yurt dışından dönen yolcu sayısının günlük 450 kişiyle sınırlandırıldığı açıklandı.

Melbourne'daki Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülkeye dönenlerin Sydney'i tercih etmeye başladığını belirten NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, gelenlerin karantinaya alındığı otellerin kapasitelerinin zorlanmaması için günlük yolcu sayısına kota uygulanacağını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 617 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 8 bin 255 kişiden 7 bin 319'unun iyileştiği kaydedildi.

Avustralya, Galler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya'da günlük yeni Kovid-19 vakası 100'ü geçti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 07:48 Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 21:53 "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 20:38 Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı 20:36 İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:24 2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:12 3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
11:23
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
11:20
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
10:44
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
10:13
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
09:50
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
09:47
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
09:27
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
09:19
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
09:17
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
09:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 12:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da günlük yeni Kovid-19 vakası 100'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]