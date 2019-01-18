Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Hava Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaştı

Avustralya'da Hava Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaştı

1 saat önce

Avustralya'nın en sıcak 10 gününden en az 5'inde rekor kırıldığı tahmin ediliyor.

Avustralya'da Hava Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaştı, System.String[]
Avustralya'nın en sıcak 10 gününden en az 5'inde rekor kırıldığı tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası cumartesiden bu yana vahşi yaşam ölümlerine, orman yangınlarına ve hastane girişlerinde artışa neden oldu.

Meteorologlar, sıcak hava dalgasının, büyük ölçüde merkezi iç kesimlerde olmak üzere, 10'dan fazla bölgede sıcaklık rekorları kırdığını belirtti.

Bu yerlerden, hava sıcaklığının Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece olarak kaydedildiği, Port Augusta'da ise 48,9 dereceye ulaştığı aktarıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, ön okumaların ülkedeki günlük hava sıcaklığını 40 derecenin üzerinde gösterdiği bildirildi.

Yeni Güney Galler'deki Noona kasabasında hava sıcaklığının gece 35,9 olarak kaydedildiğinin bildirildiği açıklamada, bunun Avustralya'nın herhangi bir yerinde kaydedilen en yüksek minimum sıcaklık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin bazı güney ve orta bölgelerinde hava sıcaklığının 42 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiği ve bununla birlikte, Batı Avustralya'nın bazı kesimlerinin ortalamadan 14 dereceye kadar daha yüksek sıcaklıklar görmesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü 16 kişinin hastanelik olduğu bilgisi paylaşıldı.


Bazı eyaletlerde yetkililer halka, içeride kalmaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunarak, yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için artan endişelerle ilgili sağlık uyarıları yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Güney, Avustralya, Güncel
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