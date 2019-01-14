Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Havalimanında Yangın Paniği

Avustralya'da Havalimanında Yangın Paniği

1 saat önce

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda binlerce yolcu yangın alarmı nedeniyle korku yaşadı.

Avustralya'da Havalimanında Yangın Paniği, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda binlerce yolcu yangın alarmı nedeniyle korku yaşadı. Havalimanında uçaklara iniş izni verilmezken uçaklar saatlerce havada turladı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan ve şehrin uluslararası özelliğe sahip tek havalimanı olan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde kontrol kulesinde yangın alarmının çalmasının ardından havalimanının hava trafik kontrol kulesi boşaltıldı, görevliler tahliye edildi. Krizin büyüyerek devam etmesiyle 50'den fazla uçuş etkilendi. Havalimanında iniş-kalkışlar durdurulurken yolcular büyük panik yaşadı.

Melbourne inmesi gereken 3 uçak başkent Canberra'ya yönlendirildi. Yapılan araştırmalarda herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı ancak kriz bitene dek tüm uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanının en kritik bölgesi olan kontrol kulesinde yangın alarmının neden devreye girdiği merak konusu olurken yetkililer kriz anında devrede olması gereken ilave bir pistin bu tip aksaklıklara yol açtığını ifade etti. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı "Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:39:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Havalimanında Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]