Avustralya'da Havalimanında Yangın Paniği
1 saat önce
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda binlerce yolcu yangın alarmı nedeniyle korku yaşadı.
Avustralya
'nın Melbourne şehrinde bulunan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda binlerce yolcu yangın alarmı nedeniyle korku yaşadı. Havalimanında uçaklara iniş izni verilmezken uçaklar saatlerce havada turladı.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan ve şehrin uluslararası özelliğe sahip tek havalimanı olan Melbourne Tullamarine Havalimanı'nda yangın paniği yaşandı. Sabah
saatlerinde kontrol kulesinde yangın alarmının çalmasının ardından havalimanının hava trafik kontrol kulesi boşaltıldı, görevliler tahliye edildi. Krizin büyüyerek devam etmesiyle 50'den fazla uçuş etkilendi. Havalimanında iniş-kalkışlar durdurulurken yolcular büyük panik yaşadı.
Melbourne inmesi gereken 3 uçak başkent Canberra
'ya yönlendirildi. Yapılan araştırmalarda herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı ancak kriz bitene dek tüm uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanının en kritik bölgesi olan kontrol kulesinde yangın alarmının neden devreye girdiği merak konusu olurken yetkililer kriz anında devrede olması gereken ilave bir pistin bu tip aksaklıklara yol açtığını ifade etti. - MELBOURNE
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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