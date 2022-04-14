Avustralya'da havalimanları Paskalya tatili yoğunluğuyla başa çıkamıyor - Son Dakika
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Avustralya'da havalimanları Paskalya tatili yoğunluğuyla başa çıkamıyor

14.04.2022 10:37
Avustralya'da havalimanları Paskalya tatili yoğunluğuyla başa çıkamıyor

Avustralya'da havalimanlarının, Paskalya tatili öncesi yaşanan yoğunluğa cevap veremediği belirtildi.

Avustralya'da havalimanlarının, Paskalya tatili öncesi yaşanan yoğunluğa cevap veremediği belirtildi.

Avustralya'nın en büyük kenti ve en fazla yolcunun diğer eyaletlere seyahat ettiği Sidney Havalimanı'nın Üst Yöneticisi (CEO) Geoff Culbert, yoğunluk nedeniyle daha önce yaşanan ve bugün yaşanacak gecikmelerden etkilenen yolculardan özür diledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan uzun kuyruklarla başa çıkabilmek için üst düzey yöneticilerin bile terminallerde görev aldığını belirten Culbert, "Kuyrukları yönetmek ve insanların uçuşlarını yapmasını sağlamak için üst düzey yöneticileri ve personeli terminallerimizde görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki güvenlik hizmetlerini sağlamak için sözleşme yapılan şirket Certis'in, ihtiyaç duyulan iş gücünü Kovid-19 salgını öncesi seviyelere döndürmek için mücadele ettiğini aktaran Culbert, Sidney Havalimanı'ndaki personel sorununun devam edeceğini söyledi.

Ülke içindeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Aralık 2021'den bu yana Sidney Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere 100 yeni çalışanı işe almaya çalışan Certis'in, bugüne kadar ancak 50 kişiyi işe almasının, gelecek günlerde daha fazla gecikmelere neden olabileceği belirtiliyor.

Sendikaya göre çalışanların görevine son verilmesi gecikmeleri getirdi

Ulaştırma İşçileri Sendikası (TWU), havalimanındaki uzun kuyruklara, Kovid-19 yasakları döneminde görevlerine son verilen personelin yasaklar kalmasına rağmen işlerine geri alınmamasının neden olduğunu bildirdi.

Havayollarının, Paskalya tatili için plan yapmadığını ileri süren TWU Ulusal Sekreteri Michael Kaine, binlerce kalifiye işçinin bu kaotik dönemde "evlerinde oturduğunu" söyledi.

Singapur merkezli Certis'in yapısı nedeniyle işi yapmaya uygun olmadığını iddia eden Birleşik İşçi Sendikası Koordinatörü Damien Davie, Certis'in salgın sırasında işten çıkardığı 250 çalışanın çoğunun o zamandan beri depolar da dahil olmak üzere diğer sektörlerde nispeten daha iyi ücret ve koşullarla iş bulduğunu söyledi.

Davie, "Sidney Havalimanı, havacılık güvenliği için çekici olmayan bir iş yeri. İyi bir işveren olsaydınız, eğitilmiş insanları aramak ve bulmak oldukça kolay olurdu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının ve yasaklarının başladığı Mart 2020'den bu yana en yoğun günü yaşadığı belirtilen Sidney Havalimanı'nın iç hatlar terminalinden bugün 82 bin yolcunun farklı kentlere uçuş yapacağı belirtildi.

Söz konusu yoğunluğun gelecek hafta başına kadar devam edeceğini belirten yetkililer, ortalama günlük yolcu sayısının 63 bin olacağını açıkladı.

Sidney'deki kadar uzun bekleme süresi olmasa da Melbourne, Adelaide ve Brisbane havalimanlarının da gelen yoğun talebi karşılamakta zorlandığı bildirildi.

Avustralya'da yarın başlayacak Paskalya tatili, 20 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

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Kaynak: AA

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