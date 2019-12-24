Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı - Son Dakika

Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı

6 saat önce

Avustralya'da Noel'den önce bir alışveriş merkezinde hediye dolu balonları yakalamaya çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda, 12 kişi yaralandı.

Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı, System.String[]

Avustralya'da Noel'den önce bir alışveriş merkezinde hediye dolu balonları yakalamaya çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda, 12 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sydney'de Westfield Parramatta alışveriş merkezinde gece yarısı "mega balon düşürme" etkinliğinde hediye dolu balonları yakalamak isteyen yüzlerce kişi izdiham yarattı.

Polis, olayda çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını; 7'sinin ayakta tedavi edildiğini, 5'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avustralya, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var
Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
18:10 Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika
18:10 Muş'ta köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Son Dakika
18:08 Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi - Son Dakika
18:07 "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
18:03 Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]