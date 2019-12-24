Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı - Son Dakika

Avustralya'da Noel'den önce bir alışveriş merkezinde hediye dolu balonları yakalamaya çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda, 12 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sydney'de Westfield Parramatta alışveriş merkezinde gece yarısı "mega balon düşürme" etkinliğinde hediye dolu balonları yakalamak isteyen yüzlerce kişi izdiham yarattı.

Polis, olayda çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını; 7'sinin ayakta tedavi edildiğini, 5'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.