Son Dakika Haberleri: Avustralya'da helikopter düştü
Son Dakika Güncel Haber

Avustralya'da helikopter düştü

1 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Anna Bay kasabasında düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatından endişe edildiği bildirildi.

Avustralya'da helikopter düştü, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Anna Bay kasabasında düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatından endişe edildiği bildirildi.

NSW Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 kadın ve 4 erkeğin bulunduğu özel helikopter dün akşam saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Anna Bay kasabası sahilinde düştü.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'den Yeni Güney Galler eyaletindeki Bankstown kentine gittiği belirtilen ve bölgedeki fırtına nedeniyle enkazına ulaşılamayan Bell UH1 tipi helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesinden (AMSA) yapılan açıklamada, helikopterdekilerin yaşadığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi.

Helikopterin enkazını belirlemede hava şartlarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, "Önümüzdeki 24-48 saat içindeki öngörümüz, hava şartları tam olarak konumlandırmaya elverişli değil, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesi kullanıldı.

Helikopter, Avustralya, Brisbane, Galler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya'da saldırgan saksağan, çocuğun gözünü oydu
Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da helikopter düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]