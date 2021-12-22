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Avustralya'da hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı maske takılması tavsiye edildi - Son Dakika

Avustralya'da hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı maske takılması tavsiye edildi

22.12.2021 10:53
Avustralya'da hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı maske takılması tavsiye edildi

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayılarının ilk kez 5 binin üzerine çıkması nedeniyle yeni kısıtlamalara gidildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayılarının ilk kez 5 binin üzerine çıkması nedeniyle yeni kısıtlamalara gidildi.

Başbakan Scott Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla sanal ortamda düzenlenen ve hızla artan delta ve omicron varyantlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Ulusal Kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Federal hükümetin maske zorunluluğu getirmeyeceğini duyuran Morrison, kapalı mekanlarda veya sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde maske takılmasını "şiddetle tavsiye" ettiğini söyledi.

İnsanların maske takmak, el yıkamak ve mümkünse dışarıda toplanmak gibi sağduyulu davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Morrison, "Aynı şekilde yaz sezonuna girerken, insanların şapka ve güneş kremi kullanmalarını zorlayan bir kural veya gereklilik yok, sağlık açısından yapılması şiddetle tavsiye ediliyor, bu da (maske takılması da) aynı kategoride." ifadelerini kullandı.

Doherty Enstitüsünün hazırladığı modellemede, Avustralya'daki günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortalarında 200 binlere, hastaneye yatış oranlanın da binlere ulaşacağı öngörüsünde bulunmasının ardından Morrison, Ulusal Kabineyi toplamıştı.

Modellemenin en kötü şartlar dikkate alınarak hazırlandığını ve söz konusu rakamların gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak vaka sayılarında daha fazla hızlı artış yaşanacağını aktaran Morrison, ülkedeki sağlık sistemimin bununla başa çıkacak durumda olduğunun altını çizdi.

Federal hükümet maske takılması yönünde bir kural getirmese de maske takmanın zorunlu olup olmadığına eyalet hükümetleri kendi eyaletlerinde karar alabiliyor.

Batı Avustralya eyaletinde üçüncü doz aşı zorunlu oldu

Henüz omicron varyantının görülmediği Batı Avustralya (WA) eyaletinde Başbakan Mark McGowan, üçüncü dozun son derece bulaşıcı omicron varyantına karşı "umut" olduğunu söyledi.

McGowan, "Sağlık birimlerinin tavsiyesi, omicron varyantına karşı ekstra dozun iki doza kıyasla çok daha etkili olduğunu doğrulamaktadır. Omicron topluluğumuza girmeden önce, mümkün olan en kısa sürede üçüncü bir doz almayı düşünmeye başlamalısınız." dedi.

WA'da bugüne kadar Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 82,3, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 88,63.

Öte yandan, eyalette aşıya uygun 266 bin kişiden 89 bin 927'si hatırlatma aşısını yaptırdı.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bugüne kadar 264 bin 783 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 163 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 89,7, tek doz aşı olanların oranıysa 93,1'e ulaşmış durumda.

Avustralya, Başbakan, Omicron, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı maske takılması tavsiye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı maske takılması tavsiye edildi - Son Dakika
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