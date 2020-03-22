Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor - Son Dakika
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Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor

6 saat önce

Avustralya'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Pazartesi itibarıyla spor salonları, bar ve ibadethanelerin kapatılmasına karar verildi.

Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor, System.String[]

Avustralya'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Pazartesi itibarıyla spor salonları, bar ve ibadethanelerin kapatılmasına karar verildi.


Korona virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da artan korona virüsü vakalarının ardından alınan tedbirler genişletiliyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla getirilen kısıtlamaları açıkladı. Söz konusu karara göre bar, spor salonları, sinemalar ve ibadethanelerin Pazartesi günü öğleden sonra kapatılmasına karar verildi. Restoranlar ve kafelerin sadece paket servis için faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi. Başbakan Morrison, "Okullar açık kalmalı ancak ebeveynler istemiyorlarsa çocuklarını okula göndermeyebilir. Çocuklarımızın eğitimlerinden bir yılını kaybettiğini görmek istemiyorum" dedi.


Öte yandan, Avustralya'da korona virüs hızla yayılırken ülke genelinde toplam vaka sayısının bin 315'e yükseldiği açıklandı. - CANBERRA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:03 Kaynak: İHA

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