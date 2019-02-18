Son Dakika Haberleri: Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü

Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü

44 dakika önce

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kentinde 5 dakika arayla iki sıcak hava balonu düştü.

Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü, System.String[]
MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kentinde 5 dakika arayla iki sıcak hava balonu düştü. Balonlardaki 17 turist kazalardan yara almadan kurtuldu.

Victoria Ambulans Servisinden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde meydana gelen kazalardan ilkinde, içinde 9 kişinin bulunduğu balon henüz bilinmeyen bir nedenle Wantirna semtindeki boş bir alana düştü.

Bu kazadan 5 dakika sonra da 8 yolcusuyla havalanan bir diğer sıcak hava balonu Vermont semtindeki bir evin arka bahçesine düştü.

Balonlarda bulunan 17 kişi kazalardan yara almadan kurtuldu.

Bahçesine balon düşen ev sahibi, 3AW radyosuna yaptığı açıklamada, balondakilerin turist olduğunu belirterek, "Çok korkutucu bir şeydi. Bunun bir deprem olduğunu sandım, hala titriyorum." dedi.

Görgü tanıkları, düşen balonlarda Asya kökenli turistlerin bulunduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:58 Kaynak: AA

turist, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Zırhlı Araç' Sorusuna Putin'den Güldüren Yanıt Belarus'tan Rusya'ya Toprakları Birleştirme Teklifi

DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 04:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]