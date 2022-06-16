Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak - Son Dakika
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Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak

16.06.2022 18:09
Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak

KANBERRA, 16 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, uçan keseli sincap neslinin tükenme eşiğinden kurtulmasına yardımcı olmak için yüksek teknolojili yuva kutuları geliştirdi.

KANBERRA, 16 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, uçan keseli sincap neslinin tükenme eşiğinden kurtulmasına yardımcı olmak için yüksek teknolojili yuva kutuları geliştirdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) Çarşamba günü, 2019-20 yıllarındaki "Kara Yaz" orman yangınlarının ardından büyük uçan keseli sincaplara destek olmak için çevreci gruplar Greening Australia ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı Avustralya ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Kara Yaz boyunca büyük uçan keseli sincap habitatının yaklaşık üçte biri yandı; bu da türün hayatta kalmasına dair önemli endişelere yol açtı.

Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan, gece görülen üç uçan keseli sincap türü olan büyük uçan keseli sincaplar, doğal olarak oluşması 100 yıldan fazla sürebilen okaliptüs ormanlarındaki ağaç kovuklarına yuva yapıyor. Greening Australia Kıdemli Program Görevlisi Drew Liepa, yaptığı basın açıklamasında "Geçtiğimiz 20 yılda, büyük uçan keseli sincap popülasyonlarında yüzde 80'lik bir düşüş gördük. Son orman yangınları da yıkıcı oldu. Bu nedenle, bu zaten savunmasız olan türü desteklemek için kurtarma çalışmasını üstlenmek sadece kritik değil, aynı zamanda benim için çok önemli ve kişisel bir konu" dedi. Her biri 15 kg ağırlığındaki yüksek teknolojili yuva kutuları, uçan keseli sincapların ısı stresi yaşamaması için tamamen yalıtıldı.

Isı stresi yaşayan büyük uçan keseli sincaplar daha az yerler ve depoladıkları düşük miktardaki yağı günler içinde tükenebilir. ANU araştırmacıları, büyük uçan keseli sincapların popülasyonunu artırmaya destek olup olamayacaklarını değerlendirmek için onları izleyecek. ANU'nun araştırma görevlisi Kara Youngentob, "Yüksek kaliteli yuva kutuları üretmek ve kurmak maliyetli, bu nedenle bu proje çok önemli, çünkü böylece yuva kutuları örneğindeki gibi pahalı müdahale yöntemlerinin büyük uçan keseli sincapları kurtarmaya yönelik acil görevimizde finansmanın en iyi şekilde kullanımı olup olmadığını anlayabileceğiz."

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Kanberra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak - Son Dakika

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