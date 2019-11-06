Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı
7 saat önce
Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu dingo olduğu anlaşıldı. Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi.
Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu az rastlanan bir safkan dingo olduğu anlaşıldı.
Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:28
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