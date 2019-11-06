Son Dakika Haberleri: Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı
Son Dakika Dünya Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

7 saat önce

Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu dingo olduğu anlaşıldı. Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi.

Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı, System.String[]

Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu az rastlanan bir safkan dingo olduğu anlaşıldı.


Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:28 
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