Üye Girişi
Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek - Son Dakika

Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek

05.01.2022 13:43
Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, günlük Kovid-19 vaka sayılarının 64 bini geçtiği ülkede, test merkezlerindeki uzun bekleme sürelerini azaltmak için indirim kartı sahiplerine hızlı antijen test kitlerinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, günlük Kovid-19 vaka sayılarının 64 bini geçtiği ülkede, test merkezlerindeki uzun bekleme sürelerini azaltmak için indirim kartı sahiplerine hızlı antijen test kitlerinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Başbakan Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının da katılımıyla ülkede rekor seviyelere ulaşan Kovid-19 vakalarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü, sanal ortamda düzenlenen Ulusal Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Test merkezlerindeki uzun bekleme ve yığılmaları önlemek için gelecek 3 ay boyunca indirimli kart sahiplerine eczaneler aracılığıyla 10 adede kadar hızlı antijen testi (RAT) kitlerini ücretsiz vereceklerini duyuran Morrison, ücretsiz kitlerin 2 hafta içinde dağıtılmaya başlanmasını beklediğini söyledi.

Morrison, "Eczacılar Birliği Başkanı'yla konuştum, bu hizmeti verme konusunda aralarında anlaştılar ve bu üç ay boyunca indirimli kartı sahiplerine maksimum 10 test sağlanacak." dedi.

Tüm Avustralyalılara RAT kitlerinin ücretsiz verilmesini eyalet ve bölgelerinde kabul etmediğini belirten Morrison, "Bunu açıkça belirtiyorum. Kitlere herkesin ücretsiz erişimi, bugün toplantıya katılan tüm eyaletler, bölgeler ve federal hükümet tarafından doğru politika olarak görülmedi." ifadesini kullandı.

Hızlı antijen testinin pozitif çıkması durumunda önceden olduğu gibi sonucu kesinleştirmek için artık PCR testi yaptırılmasına gerek olmadığını belirten Morrison, "Bu uygulama, PCR test merkezlerindeki baskıyı azaltacaktır. Yurt dışından dönen veya yurt dışından gelenler için girişte hızlı bir antijen testi yapılacak. Eğer sonuç negatifse o zaman başka bir test yaptırmaları gerekmeyecek." diye konuştu.

Avustralya'da günlük Kovid-19 vakaları her gün yeni bir rekor kırıyor

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, 22 Aralık 2021'de 5 bin 575 olan vaka sayıları, her gün rekor sayıda rakamların kaydedilmesinin ardından bugün yeni bir rekor kırarak 64 bin 774'e yükseldi.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelindeki toplam vaka sayısı 612 bin 427'ye Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 290'a yükseldi.

Aktif vaka sayısının 287 bin 637'ye çıktığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 335 Avustralyalıdan 254'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Test merkezlerindeki yığılmaların arttığı, test sonuçlarının günler sonra açıklanabildiği ülkede, hastaneye yatış oranlarının da hızlanması sağlık siteminin tıkanabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

Kovd-19'a yakalananlara çağrıda bulunan sağlık birimleri, zorunlu olmadıkça tedavi için hastanelere gitmemelerini istedi.

Hatırlatma dozunun vurulmaya başlandığı Avustralya'da Kovid-19'un çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 90,2, tek doz uygulananların oranı ise yüzde 93,6.

YORUMLAR
500

Kabine Toplantısı, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek - Son Dakika


Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?         
14:36
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri duyuldu Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri duyuldu         
13:53
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement