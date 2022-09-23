Avustralya parlamentosu, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yeniden toplandı - Son Dakika
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Avustralya parlamentosu, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yeniden toplandı

23.09.2022 09:42
Avustralya parlamentosu, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yeniden toplandı

Avustralya'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından parlamentonun 15 gün boyunca toplanmasını yasaklayan protokol sona erdi.

Avustralya'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından parlamentonun 15 gün boyunca toplanmasını yasaklayan protokol sona erdi.

Milletvekilleri, Kraliçe Elizabeth'i anmak ve ülkede süregelen cumhuriyet tartışmaları için tekrar bir araya geldi.

Başbakan Anthony Albanese, Kraliçe Elizabeth'i anarken, 7 yıllık saltanatının ardından onun artık sadece bir anı olduğunu kavramanın zor olduğunu söyledi.

Albanese, "Hızlı değişimin ortasında nadir bulunan ve güven veren biriydi. Bizi tanıdı, takdir etti, kucakladı ve bu duygu karşılıklıydı." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Peter Dutton, Yeşiller Partisi'nin lideri Adam Bandt ve Yeşiller Partisi Senatörü Sarah Hanson-Young da Kraliçe Elizabeth için taziyelerini sunanlar arasındaydı.

Parlamentoda cumhuriyet tartışmaları da gündeme geldi.

Avustralya'nın bir cumhuriyet olmasına verdiği desteği yineleyen Bandt, "Kraliçe'nin vefatı, bu konuda hiçbir söz hakkımız olmadan yeni bir devlet başkanımız olduğu anlamına geliyor. Bunun ülke olarak bizim için doğru olup olmadığını saygıyla konuşmanın kesinlikle tam zamanı." dedi.

Hanson-Young da yerli halklarla uzlaşma ihtiyacının önemini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya parlamentosu, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yeniden toplandı - Son Dakika

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