Avustralya'da ırkçılığa karşı sessiz protesto - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan protestolar dünya geneline yayılıyor. Avustralya'nın Brisbane kentinde bir araya gelen protestocular, 433 mum kullanarak Floyd'un son sözlerini yazdı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkeye sıçradı. Avustralya'nın Brisbane kentinde yer alan Musgrave parkında gerçekleştirilen sessiz protestoda 433 mum ile Floyd'un son sözü olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) yazıldı. Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestoda 432 mumun gözaltında hayatını kaybeden ülkenin yerlileri olan Aborjinleri temsil ettiği belirtildi. 433. mumun ise George Floyd için yakıldığı ifade edildi.

Protestoculardan Ruby Wharton, "Bu, ister ABD'de olsun ister burada olsun polis tarafından gözaltında ölen birçok insanın son sözleri. 4 veya 5 yıl önce, Queensland'ın Cherbourg bölgesinden David Dungay adında bir adam hayatını kaybetti, son sözleri nefes alamıyorum idi" şeklinde konuştu. Wharton, "Bu sözleri söyleyen çok sayıda siyahi insanın olması son derece üzücü. Avustralya'da gözaltındaki ölümleri temsil etmek için 432 mum var. ABD'den George Floyd için fazladan 1 mum var" dedi.

Dungay, 2015 yılının Aralık ayında 5 hapishane gardiyanı tarafından tutuklanırken hayatını kaybetmişti.

(İHA)