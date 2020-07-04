Avustralya'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi - Son Dakika

Avustralya'da binlerce kişi bir araya gelerek, birçok şehirde ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı küresel protestolar devam ediyor. Avustralya'nın başkenti Canberra başta olmak üzere, Brisbane, Adelaide ve Perth şehirlerinde bir araya gelen binlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, Aborjinlerin polis tarafından gözaltına alınma ve şiddet görme oranlarına dikkat çekerken, hükümetin sistematik ırkçılık yaptığını vurguladı. Protestocular, ellerinde "Adalet olmazsa, barış da olmaz" ve "Siyah insanları gözaltında öldürmeye son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoları organize edenlerden Keith Tapiwanashe Makuni, yaptığı açıklamada "Hükümet korona virüs salgınına harcadığı enerjiyi sistematik ırkçılığa karşı da harcamalı" dedi. Göstericilerden Bogaine Spearim, ise yaptığı açıklamada 2015 yılında polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dave Dungay'a dikkat çekti. Spearim, "Avustralya'da ölümler devam ediyor. Dungay, hayatını kaybetmeden önce 'Nefes alamıyorum' demişti. Herkes için adalet sağlanana kadar sokaklara çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya'da Aborjinler toplam nüfusun yüzde 3'ünü, hapishanedeki kişilerin yüzde 30'unu, gözaltında hayatını kaybedenlerin ise yüzde 20'sini oluşturuyor.

(İHA)