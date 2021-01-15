Avustralya'da itlaf edilmesine karar verilen güvercin kurtuldu - Son Dakika

Avustralya'da itlaf edilmesine karar verilen güvercin kurtuldu

15.01.2021 15:47
Avustralya'da itlaf edilmesine karar verilen güvercin kurtuldu, System.String[]

Avustralya'nın Melbourne kentinde ABD'den geldiği düşünülen "Joe" adlı güvercinin bacağındaki bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde ABD'den geldiği düşünülen "Joe" adlı güvercinin bacağındaki bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı. Daha önce Avustralya'daki yerli türlere karşı biyogüvenlik tehdidi oluşturduğu belirtilen güvercin, itlaf edilmekten kurtuldu.

Avustralya'da Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den geldiği düşünülen ve yerel türlere karşı "biyogüvenlik" tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle itlaf edilmesi planlanan güvercinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan Yarış Güvercin Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Joe" adlı güvercinin üzerindeki bilekliğin sahte olduğu bildirildi. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Avustralya'da bulunan güvercinde sahte bir bilezik var ve biyogüvenlik önlemlerine göre itlaf edilmesine gerek yok, çünkü güvercinin asıl evi Avustralya'da" ifadeleri kullanıldı. Güvercinin ABD'den gelmediğinin ortaya çıkmasıyla itlaf edilmesinin önüne geçildi.

"AVUSTRALYA'DAN OLMA İHTİMALİNİN YÜKSEK"

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Soruşturmanın ardından Bakanlık, Güvercin Joe'nun Avustralya'dan olma ihtimalinin yüksek olduğu ve biyogüvenlik riski taşımadığı sonucuna vardı" denildi. Açıklamada, "Bakanlık, kuşun bacağındaki bileziğin sahte olduğuna ikna oldu" ifadeleri kullanılarak güvercine herhangi bir işlem yapılmayacağı duyuruldu. Başka bir araştırmada da Joe'nun "biyogüvenlik riski taşımadığı" belirlendi.

Güvercinde neden sahte bilezik takılı olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak Amerikan Yarış Güvercin Birliği Geliştirme Müdürü Deone Roberts, sahte kimlik kullanımının "giderek arttığını" dile getirdi. Yarış güvercinlerinin son derece değerli olabildiği, bir kuşun Kasım ayında rekor bir fiyatla 1.6 milyon Euro karşılığında satıldığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU

Öte yandan Melbourne'da ikamet eden Kevin Celli-Bird, "Joe" adlı güvercini 26 Aralık'ta arka bahçesinde bulmuştu. Bilezik numarasını araştıran Celli-Bird, kuşun ABD'nin Oregon eyaletinden geldiğini öğrenmişti. Güvercin Avustralya basınının ardından dünya çapında manşetlere çıkarken, Avrustralyalı yetkililer güvercinin ülkedeki türlere karşı biyogüvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek ithal edileceğini bildirmişti. Bilezikte Joe'nun ABD'nin Alabama eyaletinden bir kişiye ait olduğu, en son Ekim ayında ABD'nin batısındaki Oregon eyaletinde görüldüğü yazıyordu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Avustralya, Facebook, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da itlaf edilmesine karar verilen güvercin kurtuldu - Son Dakika


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